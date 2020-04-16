16.04.2020 - 11:50 | | DHA
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu coronayı yendi!
Corona virüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu.
Corona virüs testi pozitif çıkan ve corona virüs tedavisi sonrası iyileşen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu. Tutluoğlu, hastane çıkışı doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurladı.
"ÇOK FARKLI BİR DUYGU"
Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tutluoğlu, " Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum. Çok farklı bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktuİtalya'dan getirilip yerleştirildikleri yurtta, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen öğrenciler, bu ülkede yaşadıklarını anlattı. Öğrencilerden İlayda Özdemir (21), "İtalya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamında alınan hiçbir önlem yoktu. Turistler gelmeye, halk normal yaşantısına devam ediyordu. Özellikle gelen Çinli turistlere çok şaşırıyordum" dedi.