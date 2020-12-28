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28.12.2020 - 18:27 | | Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma açıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma açıldı

 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlunun açıklamalarıyla ilgili inceleme başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlunun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlunun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlunun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

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