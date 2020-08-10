Prof. Dr. Erdöl’den  çağrı: Tercihte önceliğiniz sağlık bilimleri olsun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sağlık eğitimi görmüş kişilerin sadece yüzde 4’ünün işsiz olduğunu belirten Erdöl, bu oranın sağlık eğitimi görenlerin işsiz kalma ihtimalinin çok düşük olduğu anlamına geldiğini söyledi. Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, lisans, ön lisans, doktora bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yaptığını belirten Erdöl, şunları kaydetti:

“Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, değişen ve gelişen teknoloji her şeyi ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın, hiç değişmeyen sabit bir değer vardır; sağlık. O yüzdendir ki atalarımız ‘Her işin başı sağlık.’ demişlerdir. İnsanoğlu hayatı boyunca sağlığını korumaya gayret sarf etmiş, kudreti nispetince de başarılı olmuştur. Meslekler ehemmiyetlerine göre derecelendirilir, hatta bazılarına kutsiyet yüklenir. Bunların en başında sağlık profesyonelleri gelir. Çünkü sağlık profesyonelleri en kıymetli olan değerimize, yani sağlığımıza dokunarak harcarlar mesailerini. Esasen sağlık meslek mensubu olmak başlı başına bir kahramanlık işidir. Sağlık meslek mensupları, adanmış, daha açık bir ifadeyle kendi hayatlarından feragat ederek, insanların sağlığına ömürlerini adamış kişilerdir.”

Sağlık meslek mensupları ve mezunlarının mesleklerinin doğal bir yansıması olarak Türkiye’de işsizlik sorununu en az yaşayan grup olduğuna işaret eden Erdöl, “Bu sebeple YKS tercihi yapacak öğrencilere sağlıkla ilgili bölümlere öncelik vermelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.