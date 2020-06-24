Prof. Dr. Fuat Erdal kimdir, kaç yaşında? Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Fuat Erdal aslen nereli?

Prof. Dr. Fuat Erdal kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının ardından 6 Üniversiteye yeni rektör atamasının gerçekleştirildiği duyuruldu. Atama kararlarının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fuat Erdal kimdir sorusu gündeme geldi. Peki Prof. Dr. Fuat Erdal kimdir?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Makroiktisat

ÖDÜLLER

Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu (Yüksek Öğretim Kurumu, 1993-1998), - Araştırma Bursu (Center for Economic Research, Torino, 2001-2002) - Yaz Okulu Katılım Bursu (Central European University, Budapeşte, 2005 ve 2008)"