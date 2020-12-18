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18.12.2020 - 07:00 |

Prof. Dr. İlhan: İş yeri hekimleri aşı yapabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önceki akşam yaptığı toplantının gündemi aşıydı. Toplantıda aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında kurul üyeleri önerilerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan: İş yeri hekimleri aşı yapabilir
AYKUT YILMAZ Ankara

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Milliyet’e, toplantıda aşının lojistiği ve aşılama sırasında oluşabilecek kalabalığı önlemek için yapılabilecekleri değerlendirdiklerini söyledi. İlhan, bu kapsamda, “Organize sanayi bölgelerinde kurum hekimleri, iş yeri hekimleri tarafında da aşı yapılabilir düşüncesindeyiz. Maksat herkesi aile hekimlerine getirmeyelim orada, yoğunluk olmasın” dedi.

Günde 1.5 milyon aşı

Toplantıda, aşıda kalabalığı önleme ve aşı sonrası vatandaşların takibinin yapılması için aşı takip sisteminin de konuşulduğunu belirten İlhan, şunları dedi:

“Kalabalığı önlemek için randevu ile kişileri çağırma yoluna gidebiliriz. Zamanlama yapılarak gidilebilir ASM’lere. Bütün aşılar aile hekimlerinde yapılacak diye bir şey yok. Sağlık çalışanlarına hastanelerde yapılacak. Huzurevlerine gidilecek. Kişi hastaneye, ASM’lere gelemiyorsa, onun ayağına kadar gidip aşı yapılmış olacak. Aşı yapılma sırası olmasın düşüncesindeyiz. Ona göre randevu ile gitmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti günde 1.5 milyon doza kadar aşı yapabilir.”

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