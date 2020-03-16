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16.03.2020 - 20:37 |

Prof. Dr. Kara'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar: Önümüzdeki iki üç hafta...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Kara yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2, 3 haftayı biraz kontrollü geçirebilirsek ülkedeki yayılmayı durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar: Önümüzdeki iki üç hafta...

Ateş Kara'nın CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamalar şöyle:

Yüksek riskimiz varsa evlerde kalalım, çok toplu alanlara gitmeyeye çalışalım. Gerekmediği müddetçe önümüzdeki 2, 3 haftayı biraz kontrollü geçirebilirsek ülkedeki yayılmayı durdurabiliriz. Bu hastalığın yayılımı yüksek. Biz bir kişinin çevresindeki mesafesini 1 metreye çıkarabilirsek yayılımı durdururuz.

Öncelikle sağlık, şunu söylemek lazım. Sosyal yaşamı da bizim en az etkiyle devam ettirmemiz lazım. Biraz artık kişilerin bu bilinçle hareket etmesi lazım. ATM sırasında beklerken aramıza 1 metre mesafe koymamız lazım.

Prof. Dr. Kara'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalarBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Kara yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2, 3 haftayı biraz kontrollü geçirebilirsek ülkedeki yayılmayı durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.
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