Prof. Dr. Kaya Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. Kaya Kılıç neden hayatını kaybetti?

Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Kaya Kılıç hakkında araştırmalar devam ediyor. 1956 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Prof. Dr. Kaya Kılıç kariyerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanarak adım attı. Beyin ve Sinir Cerrahisi üzerine eğitimler alan Prof. Dr. Kaya Kılıç bu alanda uzmanlaştı. 1990 yılından itibaren Haydarpaşa Numune ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşirürji Kliniği'nde sırasıyla uzman doktor, başasistan, klinik şef yardımcısı, başhekim yardımcısı görevlerinde bulundu. İşte Prof. Dr. Kaya Kılıç hakkında merak edilenler...

PROF. DR. KAYA KILIÇ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Kaya Kılıç, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'ni 1975 yılında birincilikle bitirdi, aynı yıl TÜBİTAK Marmara Bölgesi fizik dalında ferdi ve takım birincilikleri, TÜBİTAK Marmara Bölgesi kimya birincisi oldu. Fransız Yüksek Öğretim Devlet Bursu'nu kazandı, ÖSYM sınavında ilk 50 arasına girdi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladı. Nöroşirürji eğitimine 1982 den itibaren Fransa Nancy Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti, bu klinikte 5 yıl asistan, 2 yıl da uzman olarak çalıştı.

1990 tarihinden itibaren Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde sırasıyla uzman doktor, başasistan, klinik şef yardımcısı, başhekim yardımcısı, 2010 -2013 arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşirürji klinik şefi, eğitim görevlisi, 2012-2013 arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşirürji klinik şefi, eğitim görevlisi olarak görev yaptı. Irak-Kuveyt savaşı sırasında, Sağlık Bakanlığı'nın geçici görevlendirmesiyle, Şubat-Mart 1991 tarihlerinde Hakkari Devlet Hastanesi'nde çalıştı.