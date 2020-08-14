14.08.2020 - 09:41 |
Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir, kaç yaşında? Mehmet Tümay biyografisi...
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama yapılan rektörler arasında görevine yeniden atanan isimler olduğu gibi farklı isimlerde rektörlüklere getirildi. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay getirildi. Peki Mehmet Tümay kimdir, kaç yaşında?
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Tümay hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir, kaç yaşında? İşte Prof. Dr. Mehmet Tümay hakkında merak edilenler...
MEHMET TÜMAY KİMDİR?
Mehmet Tümay 27.09.1964 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
MEHMET TÜMAY EĞİTİM BİLGİLERİ
Profesörlük Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2006)
Doçentlik Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2000)
Doktora Strathclyde Üniversitesi Güç Sistemleri Bölümü (İngiltere 1991-1995)
Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü (1988-1991)
Lisans ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Gaziantep Yerleşkesi-1988)
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