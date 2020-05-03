03.05.2020 - 12:23 | | DHA
Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha corona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.
Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Hollanda'da ünlü lale bahçesi kapılarını internetten açtıHollanda'nın dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof Bahçesi, bu yıl kapılarını internet üzerinden açtı. Baharın gelmesiyle milyonlarca çiçek açan lale bahçesi, aynı zamanda Avrupa'nın Bahçesi olarak da biliniyor. Corona virüs karantinası sebebiyle ziyaretçilere kapalı olan bahçenin yetkilileri, tüm bahçeyi 360 derece çekerek sosyal medyadan yayınladı.