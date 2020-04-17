Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu biyografisi

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 1935 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Üroloji camiasında çok özel bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nun corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları...

PROF. DR. SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamalayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.



İlk böbrek naklinde pay sahibiydi



Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu’nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.



Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri oldu.