Prof. Dr. Vamık Volkan: Şu an travmanın içinden geçiyoruz

Koronavirüs Enfeksiyonu Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün birlikte ruh sağlığı çalışanlarına yönelik online eğitim programı kapsamında “Paylaşılan Travma ve Kayıplar: Bireysel ve Toplumsal Yansımalar” başlıklı eğitimin konuğu Prof. Dr. Vamık Volkan oldu. Psikanalizin Nobel’i diye tanımlanan “Mary Sigourney Psikanaliz Ödülü”nün sahibi Prof. Dr. Volkan, koronavirüs nedeniyle bir takım psikolojik süreçlerin gelişeceğini vurgulayarak, “Bunları şimdiden tahmin edemeyiz çünkü şu anda travmanın içinden geçiyoruz” dedi. “Tıbbi nedenlerden ortaya çıkan felaketi çalışmak benim için de yeni bir deneyim” diyen Prof. Dr. Volkan, “Burada görülmeyen bir düşman dünyanın her tarafındaki insanları tehdit ediyor, öldürüyor. Her ülke kendi halkını korumak için tedbirler alıyor, sınırlarını korumaya çalışıyor. Ama aynı zamanda bu sınırlarda psikolojik gedikler açılıyor” dedi. Bütün meslektaşlarına çağrıda bulunan Koranavirüslü durum devam ettikçe kayıplar artıkça gelen her hastanın yasını anlamanız ve buna hazır olmanız gerekiyor” dedi.

‘Gerçeği kabullenin’

Salgında tedavi edicilerin de travmatize olduğunu vurgulayan Volkan, “Kendi tedavici kimliğinizi koruyun ama gerçeği de inkar etmeyin. Yardım almanız gerekiyorsa meslektaşınızdan ya da hocanızdan alın” uyarısı yaptı. Pandemide ölenlerin cenaze törenlerinin geleneksel olarak yapılamamasının insanları olumsuz etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Volkan, “Bu dönemde gerçek cenaze törenleri yapılamadığı yeni psikolojik süreçler gelişebilir. Birçok savaştan sonra yapılan anıtlar var. Çünkü anıtlar yas tutmanın bitmeyen kısmını mermer ya da demir içine hapsetmektir. Belki çok büyük kayıplar olursa anıtlar yapılabilir ve bu anıtlar kayıplarımızı anmamızı sağlayabilir” diye konuştu.