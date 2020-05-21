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21.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL DHA

Prof. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti.

Prof. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Darendeliler, dün akşam evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Darendeliler, eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nden Prof. Dr. Darendeliler’in vefatıyla ilgili yayımlanan taziye mesajında şöyle denildi: “Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler’in beklenmedik vefatını duyurmaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Camiamızda çok sevilen ve hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Emin hocamıza rahmet, kederli ailesine sabır, dostlarına, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Toprağı bol olsun. Işıklar içinde uyusun.”                                  

 

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