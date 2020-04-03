PTT bugün açık mı, kapalı mı? PTT'den son dakika açıklama!

PTT'ler üzerinden; Posta Hizmetleri, Tebligat, Telgraf, Kayıtlı Elektronik, Posta, Diğer Posta İşlemleri, Ulusal Elektronik Tebligat, Sistemi, Pul ve Filatel, Havale İşlemleri, Hesap İşlemleri, Pttkart, Pttmatik, Bankacılık İşlemleri, Tahsilat İşlemleri, Ödeme İşlemleri, HGS, Sigortacılık İşlemleri, Diğer Ticari İşlemler, Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri, Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri, Ambalaj Malzemeleri işlemleri gerçekleştiriliyor.

PTT BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

"03 Nisan 2020 tarihinden itibaren, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."

PTT GEÇİCİ OLARAK KAPANDI

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

Başmüdürlük'ten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte sosyal yardım ödemelerinin, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacağı kaydedildi.

Kapatılmayan iş yerlerinde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetin durdurulabileceği aktarılan açıklamada, "Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.