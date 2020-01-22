2020 PTT çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - PTT (Postane) kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
PTT üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, PTT çalışma saatleri için arayışa geçti. 2020 PTT saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Postane kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? İşte gün içinde PTT'ye uğramak isteyenlerin bilmesi gerekenler...
PTT'ler üzerinden :
Posta Hizmetleri
Tebligat
Telgraf
Kayıtlı Elektronik Posta
Diğer Posta İşlemleri
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
Pul ve Filateli
Havale İşlemleri
Hesap İşlemleri
Pttkart & Pttmatik
Bankacılık İşlemleri
Tahsilat İşlemleri
Ödeme İşlemleri
HGS
Sigortacılık İşlemleri
Diğer Ticari İşlemler
Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri
Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri
Ambalaj Malzemeleri
işlemleri gerçekleşiyor. Peki bu işlemleri tamamlamak için PTT şubelerine saat kaçta gidilmesi gerekir? 2020 PTT çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Postane kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
2020 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ - PTT KAÇA KADAR AÇIK? POSTANE KAÇTA KAPANIYOR?
PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.00’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.