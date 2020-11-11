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11.11.2020 - 11:10 |

PTT cumartesi günleri açık mı? PTT çalışma saatleri

PTT şubelerinde işlem yaptıracak olan vatandaşlar, PTT çalışma saatlerine göre kendini planlamak istiyor. PTT kargo veya PTT şubelerinden diğer işlemler için başvuracak olanlar için gün içinde PTT çalışma saatlerini haberimize ekledik. İşte PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtları...

PTT cumartesi günleri açık mı? PTT çalışma saatleri

Milyonlarca vatandaşın gün içinde tamamlaması gereken işlemleri bulunuyor. Bu işlemlerden bazıları PTT şubelerinden gerçekleşiyor. PTT çalışma saatleri bundan dolayı öğrenilmek isteniyor. Hafta içi her gün çalışan, Cumartesi günleri ise bazı bölgelerde açık olan PTT şubeleri Pazar günleri kapalı oluyor. Peki hafta  içi ve Cumartesi günleri PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 

2020 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ - PTT KAÇA KADAR AÇIK? POSTANE KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.00’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT'ler üzerinden : 

Posta Hizmetleri
Tebligat
Telgraf
Kayıtlı Elektronik Posta
Diğer Posta İşlemleri
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
Pul ve Filateli

Havale İşlemleri
Hesap İşlemleri
Pttkart & Pttmatik
Bankacılık İşlemleri
Tahsilat İşlemleri
Ödeme İşlemleri
HGS

Sigortacılık İşlemleri
Diğer Ticari İşlemler

Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri
Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri
Ambalaj Malzemeleri

işlemleri gerçekleşiyor. Peki bu işlemleri tamamlamak için PTT şubelerine saat kaçta gidilmesi gerekir? 2020 PTT çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Postane kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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