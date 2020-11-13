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13.11.2020 - 14:27 |

PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri, postane kaçta kapanıyor?

PTT şubelerinde işlem yaptıracak olan vatandaşlar, PTT çalışma saatlerine göre kendini planlamak istiyor. PTT kargo veya PTT şubelerinden diğer işlemler için başvuracak olanlar için gün içinde PTT çalışma saatlerini haberimize ekledik. İşte PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtları...

PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri, postane kaçta kapanıyor?

Milyonlarca vatandaşın gün içinde tamamlaması gereken işlemleri bulunuyor. Bu işlemlerden bazıları PTT şubelerinden gerçekleşiyor. PTT çalışma saatleri bundan dolayı öğrenilmek isteniyor. Hafta içi her gün çalışan, Cumartesi günleri ise bazı bölgelerde açık olan PTT şubeleri Pazar günleri kapalı oluyor. Peki hafta  içi ve Cumartesi günleri PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 

2020 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ - PTT KAÇA KADAR AÇIK? POSTANE KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.00’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT'ler üzerinden : 

Posta Hizmetleri
Tebligat
Telgraf
Kayıtlı Elektronik Posta
Diğer Posta İşlemleri
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
Pul ve Filateli

Havale İşlemleri
Hesap İşlemleri
Pttkart & Pttmatik
Bankacılık İşlemleri
Tahsilat İşlemleri
Ödeme İşlemleri
HGS

Sigortacılık İşlemleri
Diğer Ticari İşlemler

Ptt Yurt İçi Kargo Hizmetleri
Ptt Yurt Dışı Kargo Hizmetleri
Ambalaj Malzemeleri

işlemleri gerçekleşiyor. Peki bu işlemleri tamamlamak için PTT şubelerine saat kaçta gidilmesi gerekir? 2020 PTT çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Postane kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

 

İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecekİzmir'i vuran depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarını işaret eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir" dedi.
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