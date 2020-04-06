MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu
ABONE OL
06.04.2020 - 10:24 | | DHA

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı aralıklı şekilde sıraya soktu, sosyal yardım almak için bekleyenleri de evlerine geri gönderdi.

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere verilecek biner liralık sosyal yardım parasının evlere getirilecek olmasına rağmen Esenyurt PTT önünde sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis uyarılarda bulundu.

Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri , sosyal yardım için bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardımların evlerine getirileceğini söyledi. Sosyal yardım için bekleyenler evlerine geri dönerken, diğer işlemler için bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla sırada beklemeleri sağlandı.

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

Kağıthane'de özel halk otobüsü kaldırıma çıktıKağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Otobüsün kaza yaptığı esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yok böyle kaza! Alkollü sürücü lüks site havuzuna uçtu

Yok böyle kaza! Alkollü sürücü lüks site havuzuna uçtu

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu

Sıradaki Haber