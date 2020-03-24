PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı

Şanlıurfa’da, fatura ödeme ve çeşitli işlemlerini yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruk oluşturuyor. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, aralarında mesafe bırakmadan kuyruğa giriyor. Yapılan çağrılara aldırış etmeyen kalabalık, şubeye gruplar halinde alınarak işlemleri gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.