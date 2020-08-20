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20.08.2020 - 16:04 | | İHA

PTT şubesi virüs nedeniyle kapatıldı

Gaziantep’te PTT’nin ‘Çarşı’ şubesi, çalışanlarda çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapatıldı. Kapatılan şubenin önüne bariyer çekilerek, vatandaşların yaklaşması engellendi.

PTT şubesi virüs nedeniyle kapatıldı

Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesi çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan şube kapatılarak etrafına bariyer çekildi.

PTT şubesine gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için "Merkezimizde Covid-19 tespit edilmiştir. Geçici olarak hizmete kapatılmıştır" yazısı asıldı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.
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