PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Şanlıurfa’da ​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan biner liralık nakdi yardım, sosyal mesafe kuralına uyulmayıp, olumsuz görüntüler oluşturunca bu kez okul bahçesine kurulan PTT gişelerinde yapılmaya başlandı.

Dar gelirli vatandaşlar, hesaplarına yatırılan bin liralık nakdi yardımı alabilmek için Eyyübiye Mahallesi'nde PTT hizmeti verilen Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu'na geldi. Okul bahçesine maskesiz alınmayan ihtiyaç sahipleri, sosyal mesafe kuralına göre belirlenen sarı çizgilerde sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Sıralar arasına ise yine vatandaşların birbirine yakın olmaması için şerit çekildi. Vezneye dönüştürülen sınıf pencerelerinden hesaplarına yatırılan parayı alan vatandaşlar, evlerinin yolunu tutuyor.