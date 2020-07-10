PUBG neden açılmıyor? PUBG İOS çöktü iddiası

PUBG ve Spotify gibi uygulamalara İOS kullanıcılarının erişimemesi nedeniyle sosyal medya üzerinde onlarca paylaşım yapıldı. En fazla oynanan oyunlar arasında ilk sıralarda yer alan PUBG mobile ve milyonlarca müziğe erişim sağlayabildiğimiz platform olan Spotify telefon üzerinden erişim sağlanamıyor. Uygulamaya tıklandığında otomatik siyah ekran ve sonrasın uygulamaların yer aldığı ana ekran geri dönüş sağlanıyor

APPLE AÇIKLAMA YAPTI MI?

Konuya dair Apple cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken sorunun Facebook'tan kaynaklanan bir sorun olduğu sanılıyor.