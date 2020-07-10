10.07.2020 - 16:43 |
PUBG neden açılmıyor? PUBG İOS çöktü iddiası
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile İOS kullanıcıları PUBG mobile oyununa girmekte zorluk çekiyor. PUBG yanı sıra Spotify'ında açılmadığına dair Twitter üzerinden onlarca tweet atıldı. Peki PUBG neden açılmıyor?
PUBG ve Spotify gibi uygulamalara İOS kullanıcılarının erişimemesi nedeniyle sosyal medya üzerinde onlarca paylaşım yapıldı. En fazla oynanan oyunlar arasında ilk sıralarda yer alan PUBG mobile ve milyonlarca müziğe erişim sağlayabildiğimiz platform olan Spotify telefon üzerinden erişim sağlanamıyor. Uygulamaya tıklandığında otomatik siyah ekran ve sonrasın uygulamaların yer aldığı ana ekran geri dönüş sağlanıyor
APPLE AÇIKLAMA YAPTI MI?
Konuya dair Apple cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken sorunun Facebook'tan kaynaklanan bir sorun olduğu sanılıyor.
Üsküdar'da bir camiye 15 Temmuz şehidinin adı verildi!15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu’nun adı Üsküdar’da bir camiye verildi. 15 Temmuz şehidinin adının yaşatılacağı cami, yapılan tadilatın ardından tekrar kapılarını açtı. Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Camisi havadan görüntülendi.