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02.06.2020 - 04:10 | | DHA

Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

Düzce'de, Oğuzhan ve Özer Ö. bir alışveriş nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunun Tolga T. tarfından iddiaya göre silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların otomobile isabet ettiği saldırıdan Ö. kardeşler yara almadan kurtulurken, polisin olay yerine gelmesi üzerine kaçan Tolga T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

 

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir Tolga T., bir alışveriş nedeniyle aralarında husumet oluşan Oğuzhan ve Özer Ö. adlı kardeşlerle görüşmek üzere 54 AAK 188 plakalı otomobille çilimli Sapağı mevkisine gelerek beklemeye başladı. Bir süre sonra Oğuzhan Ö. idaresindeki 54 KF 131 plakalı otomobil olay yerine geldi. Oğuzhan Ö. ile kardeşi Özer Ö.nün bulunduğu otomobili gören Tolga K., 2 el ateş etti. Silahtan çıkan mermiler otomobile isabet etti. Oğuzhan Ö. aracını Tolga K.'nin aracının üzerine sürerek kaza yaptı. Oğuzhan ve Özer Ö. kardeşler olaydan yara almadan kurtuldu. Bu sırada devriye görevinde bulunan trafik polisi ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelince Tolga K. yaya olarak kaçtı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası araçlar otoparka kaldırılırken, iki kardeş ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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