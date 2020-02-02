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02.02.2020 - 11:21 | | DHA

Pusu kurup beklediler! Sonrası dehşet...

Sancaktepe'de maskeli 4 kişi, bir süre bekledikleri sokağa gelen otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pusu kurup beklediler! Sonrası dehşet...
İstanbul'da kanlı pusu! Beklediler, sokağa girdiğini görünce...
İstanbul'da kanlı pusu! Beklediler, sokağa girdiğini görünce...
İstanbul'da kanlı pusu! Beklediler, sokağa girdiğini görünce...
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Olay, Aralık ayında Sancaktepe'de meydana geldi. İçinde maskeli 4 kişinin bulunduğu plakasız bir otomobil sokağa geldi. Otomobil park edildikten sonra içinden maskeli iki kişi ellerinde silahlarla dışarı çıktı. Maskeli kişiler, sokakta bir süre bekledikten sonra gelen otomobile kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan otomobildekiler durmayarak hızla uzaklaşırken, saldırganlar ise araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Saldırıda otomobilde bulunan 4 kişiden biri yaralandı. Yaralı kişi kendi imkânlarıyla hastaneye giderken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Saldırı sırasında sokakta park halinde bulunan araçlara da mermi isabet etti. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin yayılım ateşine tutulduğu saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; plakasız beyaz bir aracın sokağa geldiği, park edilen otomobilin içinden maskeli, eli silahlı saldırganın dışarı çıktığı ve sokak üzerinde bekledikleri görülüyor. Bekledikleri otomobilin sokağa girmesiyle birinin ateş etmeye başladığı, bunu gören diğer saldırganların ise otomobilden çıkarak, hedef oldukları otomobili yayılım ateşine tuttuğu, saldırganların olayın ardından araçlarına binerek uzaklaştığı kameraya yansıyor.

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