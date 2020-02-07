Radyo dünyası yasta...

1992 yılında kurduğu Radyo Bodrum’la Türkiye’nin ilk özel radyosuna hayat veren ve devamında Best FM, Show Radyo ve Radyo Viva gibi kanallarda yöneticilik görevleri üstlenen Uslu, öğretim görevlisi olarak kadrosuna katıldığı Galatasaray Üniversitesi’nde de Radyo Kampüs’ü dinleyicilerle buluşturdu. Son olarak Kafa Radyo’yu kuran Uslu’nun vefat haberini aynı radyoda sabah programını sunmak üzere mikrofon başına geçen Nihat Sırdar verdi. Uslu için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir açıklama yayınlayarak, başsağlığı diledi. Uslu’nun cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Erenköy Galippaşa Camii’nde kılınacak namazın ardından Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.