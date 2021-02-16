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16.02.2021 - 15:02 |

Ramazan 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan 2021 imsakiye saatleri (iftar - sahur) belli oldu mu?

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ile ilgili büyük merak başladı. Yeni yıla girdikten sonra 'Ramazan 2021' araması oldukça arttı. İslam alemi bu yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda her yıl değişkenlik gösteren Ramazan imsakiye saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, Ramazan 2021 imsakiye saatlerinde iftar ve sahur belli oldu mu? İşte Ramazan 2021 hakkında sıklıkla merak edilen soruların yanıtları...

Ramazan 2021 ne zaman başlıyor? Ramazan 2021 imsakiye saatleri (iftar - sahur) belli oldu mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da manevi değeri en yüksek olan Ramazan ayına kavuşmanın heyecanıyla yaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman farz olan orucu Ramazan ayında gerçekleştiriyor. Böylelikle her kesimden insanın hissettiği duyguları herkes aynı anda yaşayabiliyor. Bu duygular ise şüphesiz şükretmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Peki bu yıl Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, Ramazan 2021 imsakiye saatleri belli oldu mu? Bu yıl saat kaçta sahur yapılacak, saat kaçta iftar yapılacak?

RAMAZAN 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ramazan Bayramı 2021, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak, 15 Mayıs 2021 Cumartesi gününe kadar devam edecek, toplam 3 gün sürecek.

RAMAZAN 2021 İMSAKİYE SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

İFTAR - SAHUR 2021 SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan 2021 imsakiye saatlerini henüz yayımlamadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında ve 2021 iftar ve sahur saatleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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