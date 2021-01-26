26.01.2021 - 11:21 |
Ramazan 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman, kaç gün?
Yeni yıla girdikten sonra merak konusu olan ve sıklıkla araştırılanlar arasına Ramazan ayı da dahil oldu. Milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından öğrenilmek istenen Ramazan 2021 ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Ramazan ayı tarihinden sonra Ramazan Bayramı 2021 ne zaman sorusu da ilgi görenler arasında yer aldı. İşte 2021 yılında Ramazan hakkında bilinmesi gerekenler...
Her yılın başlangıcında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının yeni tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Dini günler takvimini yayımladı. Takvimde Ramazan ayı tarihi ve Ramazan Bayramı günleri de açıklandı. Peki Ramazan 2021 ne zaman, Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? İşte Ramazan Ayı hakkında merak edilenler...
RAMAZAN 2021 NE ZAMAN?
Ramazan Ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2021, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlıyor. 15 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor.