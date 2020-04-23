2020 İlk sahur ve oruç ne zaman? Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan ayı bu gece mi başlıyor?

Ve en hayırlı ay sonunda geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olan Ramazana giriyoruz. Bu gece Milyonlarca Müslüman ilk sahurunu yapıp niyet edip ilk orucunu tutacak. Yüz binler şimdi imsak vakitlerini merak ediyor. Müslüman vatandaşlar 'İftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusuna cevap bulmaya çalışırken bir yandan da 'Ramazan ayı bu gece mi başlıyor?' sorusunu yöneltiyor.

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ









ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ





İZMİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ





BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ





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