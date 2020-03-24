Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir gecesini içerisinde barındırması nedeniyle müslümanlar tarafından büyük önem arz ediyor. İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti ramazan ayı boyunca tutuluyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Mübarek üç ayların içerisinde Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadetini yerine getiriyor. Gece sahur yapıldıktan sonra iftar saatine kadar müslümanlar bedenen aç kalmasının yanı sıra göz ve kalben de günahlardan uzak duruyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020