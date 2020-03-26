Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 İlk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Mübarek üç ayların içerisinde Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadetini yerine getiriyor. Gece sahur yapıldıktan sonra iftar saatine kadar müslümanlar bedenen aç kalmasının yanı sıra göz ve kalben de günahlardan uzak duruyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020