Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıcı...

Müslümanlar ve İslam alemi için mübarek aylardan birisi de Ramazan ayı. Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 yılı dini günler takvimi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Nisan ayında başlayacak.

RAMAZAN 2021 NE ZAMAN?

2021 Ramazan başlangıcı 13 Nisan Salı. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs 2021 arefe günü. Ramazan Bayramı 1. günü 13 Mayıs Perşembe, 2. günü 14 Mayıs cuma, 3. günü ise 15 Mayıs Cumartesi.