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23.02.2021 - 14:15 |

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıcı...

Ramazan ne zaman başlayacak? 13 Şubat itibariyle üç aylar başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayının başlangıcı da merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet İşleri dini günler takvimi.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıcı...

Müslümanlar ve İslam alemi için mübarek aylardan birisi de Ramazan ayı. Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 yılı dini günler takvimi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Nisan ayında başlayacak.

RAMAZAN 2021 NE ZAMAN?

2021 Ramazan başlangıcı 13 Nisan Salı. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs 2021 arefe günü. Ramazan Bayramı 1. günü 13 Mayıs Perşembe, 2. günü 14 Mayıs cuma, 3. günü ise 15 Mayıs Cumartesi.

Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affettiÇorum'da bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kalan hemşire Neşe Aygün, arabuluculuk aracılığıyla uzlaştığı zanlıyı 100 erkek, 100 kadın hastaya pijama alması karşılığında affetti.
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