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27.02.2020 - 16:33 |

2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...

Üç aylar başladı. Bugün recep ayının üçüncü günü ve aynı zamanda Regaib Kandili... Milyonlarca Müslüman bu akşam Regaib Kandilini idrak ederken bir yandan da ramazan ayının başlangıç tarihini sorgulayacak. İşte detaylar...

2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...

Üç aylara girdiğimiz bu günlerde ramazan ayı gündem olmuş durumda... 11 ayın sultanı için gün sayılırken tam tarih bugün Regaib Kandili olması sebebiyle de sıklıkla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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