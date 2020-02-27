27.02.2020 - 16:33 |
2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...
Üç aylar başladı. Bugün recep ayının üçüncü günü ve aynı zamanda Regaib Kandili... Milyonlarca Müslüman bu akşam Regaib Kandilini idrak ederken bir yandan da ramazan ayının başlangıç tarihini sorgulayacak. İşte detaylar...
Üç aylara girdiğimiz bu günlerde ramazan ayı gündem olmuş durumda... 11 ayın sultanı için gün sayılırken tam tarih bugün Regaib Kandili olması sebebiyle de sıklıkla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020