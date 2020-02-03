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03.02.2020 - 11:01 |

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Şubat ayı da geldi artık 11 ayın sultanı için geri sayım başladı. İslam alemi heyecanla ramazan ayını bekliyor. Müminler ilk olarak 3 aylar için sabırsızlanırken "Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?" soruları had safhada...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan ayında insanlığa son ilahi kitap indirilmeye başlandı. Oruç madden ve manen kişiyi olgunluğu eriştiren kemale ulaştıran bir ibadet olarak kabul edilirken Müslümanlar, ramazan ayını iple çekiyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

 

 

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