Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?
Ramazan ayına sayılı günler kaldı ve milyonlarca Müslüman ilk oruç tarihini bekliyor. Sabırsızlıkla ilk sahur için bekleyenlerin şu sıralar en çok cevap aradığı soru 'Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?' şeklinde...
Şana ayının yarını geride bıraktık, adım adım ramazan ayına doğru ilerliyoruz. İlk sahur ve oruç tarihleri her geçen gün yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günler ilerledikçe "Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?" soruları da sıklaşıyor.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020