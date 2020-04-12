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12.04.2020 - 13:05 |

Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı ve milyonlarca Müslüman ilk oruç tarihini bekliyor. Sabırsızlıkla ilk sahur için bekleyenlerin şu sıralar en çok cevap aradığı soru 'Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?' şeklinde...

Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?

 

Şana ayının yarını geride bıraktık, adım adım ramazan ayına doğru ilerliyoruz. İlk sahur ve oruç tarihleri her geçen gün yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günler ilerledikçe "Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?" soruları da sıklaşıyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

"Ambulans şoförüyüm" dedi, oto tamircisi çıktıADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.
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