Ramazan ayında camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Ramazan ayı için geri sayım sürerken bu mübarek ay içerisinde gerçekleştirilen ibadetler arasında yer alan teravih namazı bilindiği üzere cemaat ile kılınan bir namazdır. Konuya ilişkin araştırmalarını sürdüren müslümanlar camiler ramazan ayı içerisinde açık olacak mı? Teravih namazı cemaat ile kılınacak mı sorularına yanıt arayan vatandaşlar için beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

RAMAZAN AYINDA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

A Haber canlı yayınına konuk olan Ali Erbaş, Ramazan ayı içerisinde camilerin açık olacağını ancak cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı. Teravih namazı evlerde kılınacak açıklamasında bulunan Diyanet İşleri Başkanı evlerde cemaat yapılabileceği açıklamasında bulundu.

Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattık. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Coronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak" şeklinde cevap verdi.

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.