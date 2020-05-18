Hangi illerde Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. Corona virüs tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 23-26 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Peki milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak: " 81 ilin tamamında bu tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır." dedi..





