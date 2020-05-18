18.05.2020 - 19:28 |
Hangi illerde Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ve Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaşımız şimdiden bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...
Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. Corona virüs tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 23-26 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Peki milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak: " 81 ilin tamamında bu tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır." dedi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni corona virüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde 15 gün daha seyahat kısıtlamasının uzatıldığını duyurdu. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.