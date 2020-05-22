Ramazan Bayramı 2020 ayın kaçında? Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı olarak bilinen İslam alemi için önemli günler arasında yer alan Ramazan Bayramı'na geri sayım başladı. Bu yıl ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ziyaretlerin yapılmaması, corona virüs salgınında önemli bir etken olacak. Milyonlarca vatandaş ise Ramazan Bayramı'nı arkadaşlarına, ailelerine, akrabalarına tüm çevresindekilere mesaj ileterek kutlayacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Kutlama mesajları ne zaman atılmalı? Arefe hangi gün? Ramazan Bayramı 2020 ayın kaçında? İşte Ramazan Bayramı hakkında bilinmesi gerekenler...

AREFE HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam 3 gün oluyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı

1.GÜN: 24 Mayıs 2020 Pazar

2.GÜN: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

3.GÜN: 26 Mayıs 2020 Salı