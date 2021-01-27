Ramazan Bayramı 2021 tarihi ne zaman? 11 Ayın sultanı Ramazan ne zaman, hangi ayda başlıyor?

Her yılın başlangıcında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının yeni tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Dini günler takvimini yayımladı. Takvimde Ramazan ayı tarihi ve Ramazan Bayramı günleri de açıklandı. Peki Ramazan 2021 ne zaman, Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? İşte Ramazan Ayı hakkında merak edilenler...

RAMAZAN 2021 NE ZAMAN?

Ramazan Ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2021, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlıyor. 15 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor.