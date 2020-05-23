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23.05.2020 - 23:04 |

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - Ramazan bayramı mesajları 2020 - Yeni, resimli, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye

İslam alemi bir Ramazan Bayramı heyecanını daha yaşamaya başladı. Milyonlarca vatandaşımız merakla Bayram mesajları ile tüm dostlarınıza Ramazan Bayramı dileklerinizi iletebilirsiniz. Bugün 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Tüm İslam alemi bayram sevinci yaşıyor. İşte gönderebileceğiniz en güzel ve yeni resimli bayram mesajları

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - Ramazan bayramı mesajları 2020 - Yeni, resimli, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye

Ramazan Bayramı mesajlarını sizler için derledik. Ramazan ayı boyunca Oruç ve ibadetle günlerini geçiren Müslümanlar Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Resimli ya da sözlü bayram mesajlarını telefonunuzdan, mesaj, Facebook, Whatsapp ve Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. İşte Ramazan Bayramı için en güzel mesajlar.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

*Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

*Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

*Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - Ramazan bayramı mesajları 2020 - Yeni, resimli, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye


*Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.

*Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

*Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

*Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - Ramazan bayramı mesajları 2020 - Yeni, resimli, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye



*Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

*Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

*Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

*Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - Ramazan bayramı mesajları 2020 - Yeni, resimli, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye


*Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

*Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL cezaKocaeli'nin Darıca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen atlarıyla halk plajında gezen 5 ciritçiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ciritçiler, atları ateş bastığı için sahile getirdiklerini söyledi.
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