13.05.2020 - 10:04 |
Ramazan Bayramı ne zaman başlar, ne zaman biter? Ramazan Bayramı kaç gün? 2020
Ramazan ayı devam ediyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayını derin duygularla idrak ediyoruz. 24 Nisan 2020 tarihinde başlayan Ramazan ayı, bayram tarihlerini meraklandırdı. Milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı kaç gün? arayışını yapıyor. İşte 2020 yılında Ramazan Bayramı tarihleri...
Yurt genelinde Ramazan ayı heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl Ramazan ayı Nisan ayının son haftasında başladı. Mayıs ayının son haftasına kadar sürecek olan Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar günden güne ilgiyle aranmaya başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN
26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN
tarihlerinde kutlanacak.
Turizmcilerden Alanya'ya gelen her turiste mektupCorona virüs salgını nedeniyle etkilenen turizm sektörünü normalleşme süreciyle birlikte tekrar canlandırmak isteyen turizmciler, daha önce Antalya bölgesine gelen 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderme kararı aldı. Bu organizasyona katılan Alanya'daki turizmciler de farklı ülkeden gelen turistlerin olması dolayısıyla dil seçeneğini daha da artırdı. Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Bizim burada hedefimiz şu ana kadar Alanya'mızda nefes alan, Alanya'mızdan su içen her misafire ulaşabilmek ve bu anlamda da başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.