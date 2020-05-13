Ramazan Bayramı ne zaman başlar, ne zaman biter? Ramazan Bayramı kaç gün? 2020

Yurt genelinde Ramazan ayı heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl Ramazan ayı Nisan ayının son haftasında başladı. Mayıs ayının son haftasına kadar sürecek olan Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar günden güne ilgiyle aranmaya başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN

26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN

tarihlerinde kutlanacak.