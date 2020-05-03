Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan ayının 10. günündeyiz. İslam alemi Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken tam tarihi net olarak bilmeyenler 'Ramazan Bayramı ne zaman?' diye soruyor. Öte yandan corona virüsü nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da merak konusu...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs Pazar gününe denk gelirken bayramın ikinci günü 25 Mayıs Pazartesi ve üçüngü günü ise 26 Mayıs Salı...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde "9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta" adlı bir yazı kaleme aldı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?

Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.