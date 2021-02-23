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23.02.2021 - 09:56 |

Ramazan ne zaman 2021? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlayacak? 13 Şubat itibariyle üç aylar başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayının başlangıcı da merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet İşleri dini günler takvimi.

Ramazan ne zaman 2021? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Müslümanlar ve İslam alemi için mübarek aylardan birisi de Ramazan ayı. Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 yılı dini günler takvimi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Nisan ayında başlayacak.

RAMAZAN 2021 NE ZAMAN?

2021 Ramazan başlangıcı 13 Nisan Salı. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs 2021 arefe günü. Ramazan Bayramı 1. günü 13 Mayıs Perşembe, 2. günü 14 Mayıs cuma, 3. günü ise 15 Mayıs Cumartesi.

Trafikte yol verme kavgası kameradaŞanlıurfa Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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