MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ramazan ne zaman başlıyor? - 2020 ilk oruç hangi gün (tarihte) tutulacak?
ABONE OL
02.04.2020 - 20:23 |

Ramazan ne zaman başlıyor? - 2020 ilk oruç hangi gün (tarihte) tutulacak?

Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir gecesini içerisinde barındırması nedeniyle müslümanlar tarafından büyük önem arz ediyor. İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti ramazan ayı boyunca tutuluyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? - 2020 ilk oruç hangi gün (tarihte) tutulacak?

Ramazan ayı için 2020 tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 11 Ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

İtalya'da corona virüsten can kaybı 3 bin 915'e yükseldiİtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Son Dakika açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiye'de il il corona virüs vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Son Dakika açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiye'de il il corona virüs vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler Giresun'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler Giresun'da yurda yerleştirildi

Sıradaki Haber