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09.04.2020 - 20:25 |

2020 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? - Bu yıl ilk oruç hangi gün tutulacak?

İslam alemi için en değerli ay kabul edilen Ramazan ile ilgili heyecan dorukta. 11 Ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2020 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? - Bu yıl ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir gecesini içerisinde barındırması nedeniyle müslümanlar tarafından büyük önem arz ediyor. İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti ramazan ayı boyunca tutuluyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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