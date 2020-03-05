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05.03.2020 - 11:19 |

Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

Üç aylar içerisindeyiz, bugün recep ayının 10. günü... Ramazan ayına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman bu mübarek ayı deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. Şu sıralar en çok sorulan soru ise Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? şeklinde...

Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

 

11 ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman alemi bu hayırlı aylarda huzur ile dolarken ramazan ayının tam tarihi merak ediliyor. Bu nedenle dini günler takvimi sık sık kontrol edilirken sıklıkla Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? sorusu soruluyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

 

    İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşetiİstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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