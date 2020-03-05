05.03.2020 - 11:19 |
Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?
Üç aylar içerisindeyiz, bugün recep ayının 10. günü... Ramazan ayına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman bu mübarek ayı deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. Şu sıralar en çok sorulan soru ise Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? şeklinde...
11 ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman alemi bu hayırlı aylarda huzur ile dolarken ramazan ayının tam tarihi merak ediliyor. Bu nedenle dini günler takvimi sık sık kontrol edilirken sıklıkla Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? sorusu soruluyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşetiİstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.