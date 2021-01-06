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06.01.2021 - 14:34 |

Ramazan ne zaman Üç aylar ne zaman başlıyor?

2021'e girdik, yeni yılda üç aylar ve ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İslam alemi zaman zaman "Üç aylar ne zaman, ramazan ayı ne zaman başlıyor?" diye soruyor. İşte 2021 dini günler takvimi...

Ramazan ne zaman Üç aylar ne zaman başlıyor?

Artık yeni yılın içerisindeyiz. 2021'deki üç aylar, ramazan ayı ve kandil tarihleri merak ediliyor. Müminler haftalar kala "Ramazan ne zaman Üç aylar ne zaman başlıyor?" diye soruyor. İşte detaylar...

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

 

Yılbaşı eğlencesi kabusa döndü! Gözünü saplandıHatay’da yılbaşında eğlence amaçlı kullanılan havai fişek ve maytap gibi maddeler dolayısı ile bir kişinin gözüne yaklaşık 58 milimetrelik demir parçası saplandı. Son olarak Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı havai fişek nedeniyle yaralanmıştı.
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