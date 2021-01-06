Artık yeni yılın içerisindeyiz. 2021'deki üç aylar, ramazan ayı ve kandil tarihleri merak ediliyor. Müminler haftalar kala "Ramazan ne zaman Üç aylar ne zaman başlıyor?" diye soruyor. İşte detaylar...
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili