Ramazanda tok tutan ekmek 3 ay bayatlamÄ±yor!

YÃ¶resel olarak tÃ¼ketilen â€˜Ã§Ã¶rekâ€™ un ile patatesten yapÄ±lÄ±yor. NiÄŸde Ã§Ã¶reÄŸi, ramazan ayÄ±nda iftar ve sahurda tÃ¼ketilmesi durumunda tok tutma ve 3 ay bayatlamama Ã¶zelliÄŸiyle de dikkat Ã§ekiyor. Fatma SayÄ±n, bu ekmeÄŸi Ã§ocukluÄŸundan bu yana yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KÃ¶yde evlerimizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§Ã¶rek ekmeÄŸini ÅŸehirde de satarak ev ekonomisine katkÄ±da saÄŸlamak istedim. FÄ±rÄ±nda kÄ±z kardeÅŸim ile Ã§ocuklarÄ±m bana yardÄ±m ediyor. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyle bir fÄ±rÄ±n tutarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. 1 aydÄ±r Ã§Ã¶rek ekmeÄŸi Ã¼retiyoruz. NiÄŸdeli vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶steriliyor. Ramazan ayÄ±nÄ±n gelmesiyle bu ilgi daha da arttÄ±. Tanesini 3 liradan satÄ±yoruz'' dedi.

'3 AY BAYATLAMADAN TÃœKETÄ°LEBÄ°LÄ°R'

Ã‡Ã¶rek ekmeÄŸini yÄ±llardÄ±r kÃ¶ylerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Fatma SayÄ±n, "Ã‡Ã¶rek ekmeÄŸini un, patates, sÃ¼t gibi doÄŸal Ã¼rÃ¼nlerle yapÄ±yoruz. Ãœzerine de kÄ±zarmasÄ± iÃ§in ayran sÃ¼rÃ¼yoruz. EkmeÄŸimiz doÄŸal olduÄŸu iÃ§in herkes tarafÄ±ndan tercih ediliyor. Ramazan ayÄ±nda da tok tutma Ã¶zelliÄŸi var. AynÄ± zaman da dolapta saklandÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece 3 ay boyunca bayatlamadan tÃ¼ketebiliyoruz'' diye konuÅŸtu.

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