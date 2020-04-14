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14.04.2020 - 14:08 | | DHA

Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini öldürdü!

Tekirdağ’da, otelde tartıştığı arkadaşı Fırat Gültaş'ı (21) bıçaklayarak, öldüren Mikail Kafadar (21), polisleri görünce aynı bıçağı kendisine de defalarca sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kafadar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini öldürdü!

Olay, gece saatlerinde, merkez Süleymanpaşa ilçesindeki otelde meydana geldi. Mikail Kafadar, kaldığı otelde ziyaretine gelen arkadaşı Murat Gültaş ile birlikte alkol aldı. İkili arasında, bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Bu sırada Kafadar, Gültaş'a bıçakla saldırdı. Gültaş, aldığı bıçak darbelerinin ardından yaralı olarak asansöre binmeye çalışırken, peşinden koşan Kafadar'ın burada da bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Gültaş, kanlar içinde yere yığılırken, otel yetkililerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Mikail Kafadar ise polislerin geldiğini görünce elindeki bıçağı kendi vücuduna da saplamaya başladı.

Polis, elindeki bıçağı güçlükle aldığı Kafadar'ın kendisine daha fazla zarar vermesini önledi. İhbarla otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fırat Gültaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Mikail Kafadar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sırasında ikilinin yanında bulunan A.B. ve E.K.'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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