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04.02.2020 - 22:57 |

Ramo 4. son bölümde Ramo, Sibel'i öptü ve... Ramo 5. yeni bölüm fragmanı... Ramo dizisi nerede çekiliyor?

Ramo dizisi 3. yeni bölümüyle oldukça heyecanı bir bölümü daha geride bıraktı. Show TV'nin en yeni dizilerinden biri olan Ramo'nun son bölümünde Ramo ile Sibel'in ilk kez birbirlerini öpmesi oldukça duygusal anlara sahne oldu. Peki başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in üstlendiği Ramo dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 4. son bölümde Ramo, Sibel'i öptü ve... Ramo 5. yeni bölüm fragmanı... Ramo dizisi nerede çekiliyor?

RAMO 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo’nun 4. Bölümünde; Mahalleye geri dönen Boz, Ramo’dan Fatoş’u vermesinin hesabını soruyor. Öfkeden deliye dönen Boz’u sakince karşılayan Ramo, Fatoş’tan uzak durmasını söylüyor. Tartışma sonrasında terastan ayrılan Boz’u sakinleştirme görevi ise Fidan’a düşüyor.

Ramo’nun annesinin Sibel’e, “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. Mahalleye gelen Ceyhan’ın Ramo’ya silah doğrulttuğu anda “Kardeşe karşı kardeş!” sözleri dikkat çekerken, heyecanın giderek yükseldiği Ramo’da olacaklar merakla bekleniyor.

RAMO 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisi Adana'da çekiliyor.

Çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldıVan-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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