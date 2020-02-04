Ramo 4. son bölümde Ramo, Sibel'i öptü ve... Ramo 5. yeni bölüm fragmanı... Ramo dizisi nerede çekiliyor?

RAMO 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo’nun 4. Bölümünde; Mahalleye geri dönen Boz, Ramo’dan Fatoş’u vermesinin hesabını soruyor. Öfkeden deliye dönen Boz’u sakince karşılayan Ramo, Fatoş’tan uzak durmasını söylüyor. Tartışma sonrasında terastan ayrılan Boz’u sakinleştirme görevi ise Fidan’a düşüyor.



Ramo’nun annesinin Sibel’e, “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. Mahalleye gelen Ceyhan’ın Ramo’ya silah doğrulttuğu anda “Kardeşe karşı kardeş!” sözleri dikkat çekerken, heyecanın giderek yükseldiği Ramo’da olacaklar merakla bekleniyor.



RAMO 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisi Adana'da çekiliyor.



