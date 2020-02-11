11.02.2020 - 23:38 |
Ramo 5. son bölümde Ceyhan intikam için... Ramo 6. yeni bölüm fragmanı...
Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Ramo, bu akşam 5. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Kısa sürede büyük bir ilgi toplamaya başlayan dizinin son bölümüne Ramo'nun savaşın başlayacağını ilan etmesi ve gelişinde yaşanan olaylar silsilesi damga vurdu. Peki Ramo 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bu sorunun yanıtı...
RAMO 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri dikkat çekiyor.
RAMO 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ramo dizisi Adana'da çekiliyor.