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11.02.2020 - 22:20 |

Ramo 5. son bölümde Ramo'dan savaş ilanı! - Ramo 6. yeni bölüm fragmanı...

Ramo dizisi bu akşam 5. son bölümüyle Show TV kanalında izleyiciyle buluştu. İlk bölümden beri büyük bir ilgi gören dizinin yeni bölümüne Ramo'nun savaşın başlayacağını ilan etmesi damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 5. son bölümde Ramo'dan savaş ilanı! - Ramo 6. yeni bölüm fragmanı...

RAMO 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri dikkat çekiyor.

RAMO 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisi Adana'da çekiliyor.

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